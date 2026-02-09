Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев ответил, когда стоит ждать следующих выборов на Украине. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Перенджиева, Владимир Зеленский будет оттягивать проведение выборов до последнего. Кроме того, политолог считает, что Украина не стремится к миру, а переговоры между Москвой и Киевом могут вестись вокруг второстепенных вопросов.

«Безусловно, прогресс на переговорах по украинскому конфликту есть, об этом говорят все три стороны: Москва, Киев, Вашингтон. Но я сомневаюсь, что он касается ключевых вопросов, например территориального. Полагаю, мы договариваемся об обмене военнопленными или возвращении граждан РФ с территории Украины. Если сейчас будет предлагаться какой-то мирный план, то, вероятно, с не лучшими условиями для нас. Украина снова оттягивает время. Но когда мы нанесем поражение ВСУ и создадим больше буферных зон, тогда переговоры пойдут активнее», — заявил он.

Ранее политолог заявил, что Зеленский не имеет права голоса в переговорах.