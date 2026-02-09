$77.6592.01

Политолог раскрыл, когда Зеленский проведет выборы на Украине

Андрей Дуванов

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев ответил, когда стоит ждать следующих выборов на Украине. Об этом сообщает News.ru.

Политолог раскрыл, когда Зеленский проведет выборы на Украине
© Global Look Press

По мнению Перенджиева, Владимир Зеленский будет оттягивать проведение выборов до последнего. Кроме того, политолог считает, что Украина не стремится к миру, а переговоры между Москвой и Киевом могут вестись вокруг второстепенных вопросов.

«Безусловно, прогресс на переговорах по украинскому конфликту есть, об этом говорят все три стороны: Москва, Киев, Вашингтон. Но я сомневаюсь, что он касается ключевых вопросов, например территориального. Полагаю, мы договариваемся об обмене военнопленными или возвращении граждан РФ с территории Украины. Если сейчас будет предлагаться какой-то мирный план, то, вероятно, с не лучшими условиями для нас. Украина снова оттягивает время. Но когда мы нанесем поражение ВСУ и создадим больше буферных зон, тогда переговоры пойдут активнее», — заявил он.

Ранее политолог заявил, что Зеленский не имеет права голоса в переговорах.