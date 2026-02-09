В Минцифры заявили, что введение базы IMEI не помешает покупке телефона за рубежом

Внедрение единой базы уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI) не приведет к проблемам с покупкой телефонов за границей у частных предпринимателей. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы Минцифры России Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

"Я думаю, что здесь проблем не будет точно абсолютно, когда это не какая-то профессиональная покупка большого количества устройств. <...> Если я поехал куда-то и приобрел для своего пользования телефон, то не должно быть таких мер в законодательстве, которые сильно в этом смысле меня ограничивают", – цитирует Лебедева РИА Новости.

Другое дело, уточнил он, когда один человек привозит много устройств в РФ и пытается их продать. Здесь понадобятся уточнения.

Минцифры планирует запустить базу IMEI в 2026 году. Это позволит операторам связи и государству понимать, где и как используется сим-карта.

Депутат Госдумы Антон Ткачев поддержал инициативу. Он уточнил, что мера дополняет ранее внедренные нормы, направленные на борьбу с мошенничеством и использованием иностранных карт в России.