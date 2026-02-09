Лавров прокомментировал шарф главы МИД Танзании с флагами двух стран

Глава МИД России Сергей Лавров похвалил шарф своего коллеги из Танзании Махмуда Комбо, на котором изображены флаги обеих стран. Об этом с мероприятия сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, Комбо пришел на встречу с Лавровым в шарфе, который разделен пополам на флаги России и Танзании.

При приветствии танзанийский министр обратил внимание главы МИД РФ на свой аксессуар.

"Хороший шарф", - прокомментировал Лавров.

Делегация из Танзании прибыла в Москву сегодня. Здесь главы МИД двух стран проведут переговоры.