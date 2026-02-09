О чем говорят в Госдуме сегодня: совет беременным и субсидии на оплату ЖКУ

В Госдуме посоветовали беременным проконсультироваться с врачом по поводу обустройства детской, предложили выделять для россиян в аэропорту отдельную очередь и высказались по поводу субсидии на оплату ЖКУ. О чем еще говорили российские парламентарии 9 февраля — в материале «Рамблера».

Рекомендации беременным

Беременным женщинам стоит посоветоваться с врачом-педиатром по поводу того, как лучшее расставить мебель в детской, чтобы кроватка не оказалась у батареи или рядом с окном, от которого дует. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее мнению, педиатр должен посетить дом беременной женщины и посмотреть на те условия, в которых будет жить ребенок, а также напомнить, что «нельзя спать с малышом в одной постели».

«У новорожденных детей настолько несовершенна может быть терморегуляция, что температура будет повышаться от того, что кроватка стоит рядом с батареей. Вот таких нюансов много», — пояснила Буцкая.

Отдельная очередь для россиян

Граждане России должны иметь возможность приоритетного прохождения паспортного контроля в российских аэропортах и недопустимо, чтобы в одной очереди скапливались россияне, трудовые мигранты и иностранные туристы. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, во время пиковой нагрузки должно быть три очереди.

«Я обращусь еще раз в Минтранс с предложением, чтобы изучили складывающуюся практику, особенно во время пиковой нагрузки, для того, чтобы наши граждане имели возможность приоритетного прохождения», — отметил он.

Автоматическое назначение субсидий

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой ввести автоматическое назначение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, напомнив, что это право возникает, если такие расходы превышают 22% от дохода семьи в среднем по России, в 10% - Москве и 14% - в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

По мнению парламентария, нужно избавить граждан страны от постоянного сбора документов, подтверждающих право на субсидию на оплату ЖКУ.

«Суть предлагаемого механизма заключается в проактивном назначении субсидии на основе межведомственного электронного обмена данными между ФНС, Социальным фондом РФ и ресурсоснабжающими организациями», — пояснил Чернышов.

Борьба за присуждение олимпийской медали

Российским юристам нужно попытаться добиться присуждения Савелию Коростелеву олимпийской медали в скиатлоне после нарушения правил французским лыжником Матисом Деложем. Об этом заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

По его мнению, юристы Федерации лыжных гонок России и юристы Олимпийского комитета России должны принять все меры для того, чтобы отстаивать интересы наших спортсменов.

«Мы все видели неспортивное поведение француза, который взял и срезал участок трассы. (…) А если нарушение было, то должно последовать наказание. И у нашего парня ведь, возможно, есть законные права на получение медали», — отметил парламентарий.

Смена конституционного строя в Белоруссии

Западные страны могут попытаться добиться смены конституционного строя в Белоруссии, однако сейчас у них «недостаточно возможностей». Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, сменить власть в Белоруссии Западу не удалось даже в 2020 году, когда в стране был «острый кризис, связанный с проведением выборов», и вряд ли они смогут сделать это в нынешней обстановке.

«Но недооценивать попытки не стоит, потому что, конечно, есть группы влияния в Белоруссии. Есть национальные, религиозные меньшинства Белоруссии. Их пытаются разыграть против белорусского правительства», — заявил Константин Затулин.

Напомним, что 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его соперница от оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, а Тихановская уехала в Литву. Также республику покинули и другие представители оппозиции.