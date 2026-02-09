В МИД России рассказали о контактах с Госдепом

Сейчас контакты по линии МИД России и Госдепа США продолжаются весьма активно. Об этом газете "Коммерсантъ" заявил глава департамента Северной Атлантики российского внешнеполитического ведомства Александр Гусаров.

Дипломат отметил, что паузы в контактах между ведомствами не было.

"Как вы помните, за сравнительно короткое время в 2025 году в диалоге под руководством посла России в США Александра Дарчиева и заместителя помощника госсекретаря США Сонаты Коултер удалось выйти на ряд договоренностей, улучшивших условия кадрового комплектования и повседневной жизнедеятельности дипломатических миссий России и США", - сказал глава департамента.

Гусаров добавил, что с тех пор "темп несколько замедлился". По его словам, это связано с разными позициями сторон по "раздражителям" в диалоге.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не спешит отменять введенные предшественником Джо Байденом антироссийские шаги и другие меры экономического воздействия против России, несмотря на заявления о перспективах сотрудничества. Глава ведомства также напомнил, что США ввели санкции против российских нефтяных компаний после встречи двух лидеров в Анкоридже.