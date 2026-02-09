В Госдуме высмеяли заявление Зеленского о боевых самолетах ЕС

Европейские страны опасаются эскалации конфликта с Россией и вряд ли передадут Украине истребители, несмотря на заявления Владимира Зеленского. Такое мнение высказал News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть договоренность с Францией и Швецией о поставках 100 самолетов Rafale и 150 истребителей Gripen. Он также выразил уверенность, что это «лучшие в мире» боевые самолеты.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя высказывание Зеленского, отметил, что не стоит мешать тому, «кто врет весело и складно».

«Сейчас Европа боится России, что, не дай бог, мы на них нападем. Они сами себя запугали до такой степени, что вряд ли отдадут истребители неизвестно на что. У них самих их нет. Где они такое количество наберут? Я думаю, Зеленский выдает желаемое за действительное», — заметил парламентарий.

Зеленский анонсировал передачу Украине «лучших» самолетов

Колесник также отметил, что Зеленский может своими заявлениями пытаться «запугать Россию» на фоне ухудшающейся для Вооруженных сил Украины ситуации на фронте.