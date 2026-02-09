В Госдуме оценили шансы на восстановление авиасообщения с США

Снятие ограничений с российских перевозчиков для восстановления прямого авиасообщения было бы выгодно США, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что технически восстановление авиасообщения возможно.

«Думаю, переговоры в этом направлении ведутся. В случае принятия соответствующего решения, при наличии двустороннего соглашения, вполне возможно восстановить сообщение. Но для этого нужно снимать ограничения», — сказал Чепа.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Вашингтон начнет отменять санкции против России только тогда, когда это будет выгодно США.

«Ведь многие ограничения вводились и вводятся исключительно в рамках недобросовестной конкуренции, они используются как рычаг. То же самое и с пошлинами. Но восстановление авиасообщения может быть выгодным для обеих сторон — Россия ведь тоже разрешит полеты американским авиакомпаниям. Так что надежды есть», — заключил депутат.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США не дают России внятного ответа на идеи восстановить прямое авиасообщение между странами. Дипломат также подчеркнул, что есть и другие вопросы, по которым нет никакого прогресса.