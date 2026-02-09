Лавров рассказал, какой сигнал посылают европейские страны

Европейские страны по непубличным каналам посылают сигналы о желании участвовать в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью НТВ.

По его словам, европейцы таким образом хотят дать понять, что они тоже являются частью проблемы, частью процесса, и должны иметь место за столом переговоров.

"Но они это же и публично говорят, и ничего нового не происходит", - добавил глава МИД РФ.

В интервью TV BRICS Лавров заявил, что Россия не допустит размещения на территории Украины каких-либо видов оружия, которые могут угрожать безопасности Москвы.

В феврале СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэля Макрона "незаметно" посетил российскую столицу на фоне трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Французский чиновник в Москве мог встретиться с помощником главы государства Юрием Ушаковым. Как написали журналисты ТАСС, Макрон планирует созвониться с Путиным и "нацелен на результат". Тем временем в Эстонии и Латвии поддержали идею о возобновлении диалога с Кремлем. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".