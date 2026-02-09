В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг США и Кубы

Ситуация на Кубе критическая, Москва проговаривает с Гаваной пути решения проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Пресс-секретарь президента уточнил, что Россия по дипломатическим и иным каналам осуществляет интенсивные контакты с представителями Кубы. Напомню, еще 29 января Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона.

Спустя два дня Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу. Издание The New York Times предположило, что коммунистическое правительство Кубы может пасть в 2026 году из-за действий Трампа.