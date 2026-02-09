$77.0591.05

Лавров рассказал об ожиданиях России от Совета мира Трампа

Хотелось бы, чтобы Совет мира по Газе занялся детальным рассмотрением причин палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XV Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мне бы очень хотелось, чтобы вот этот коллегиальный орган, который был создан по инициативе президента [США Дональда] Трампа, чтобы он действительно рассматривал глубинные причины конфликта», — сказал глава МИД.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки (США) планируют провести встречу лидеров Совета мира по сектору Газа 19 февраля в Вашингтоне. Встреча может состояться в институте мира США (USIP), который был переименован в честь американского президента Дональда Трампа.

За день до встречи между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху состоятся переговоры.