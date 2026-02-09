Песков объяснил, что включает в себя "дух Анкориджа"

"Дух Анкориджа" представляет собой набор взаимных пониманий России и США, которые способны привести к прорыву в том числе в урегулировании между Москвой и Киевом. Такое пояснение дал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа, во время приезда сюда господина [Стивена] Уиткоффа, - пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос, что из себя представляет этот "дух". - И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах". "Вот этот набор пониманий, который был достигнут, он и есть дух Анкориджа", - указал Песков. - Эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, они являются краеугольными, и именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв".

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в Кремле не хотели бы "вдаваться в детали":