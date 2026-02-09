Глобальная война против РФ и «радужное будущее»: главные заявления Лаврова сегодня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью TV BRICS, рассказав о глобальной войне Запада против РФ и попытках США вернуть экономическое доминирование. Рассказываем главные заявления главы МИД.

Обеспечение безопасности РФ

Министр иностранных дел заявил, что РФ должна надежно обеспечить безопасность на фоне угроз европейских политиков начать войну.

«Безопасность обеспечивается и необходимостью не допустить сохранения на наших границах нацистского государства, которое Запад сотворил из Украины и с помощью которого он в очередной раз развязал против нас войну», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что нацистские основы на Украине должны быть ликвидированы. Кроме того, Россия обеспечит интересы своей безопасности, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов оружия, а также обеспечив защиту прав русскоязычных людей, которые столетиями жили и живут на территории Крыма, Донбасса и Новороссии.

Глава МИД добавил, что одна из основных задач ведомства и внешней политики РФ — создавать максимально благоприятные внешние условия для внутреннего развития страны. Все это происходит в условиях лихорадочных попыток Запада наказывать всех партнеров страны.

Борьба за экономическое доминирование

Лавров отметил, что Запад не хочет отдавать свои некогда доминирующие позиции. Причем с приходом администрации президента США Дональда Трампа «борьба за подавление конкурентов» стала еще более активной.

«Совершенно недобросовестные методы используются и против нас. Запрещают работу российских нефтяных компаний, таких как "Лукойл", "Роснефть", пытаются поставить под контроль нашу торговлю, наше инвестиционное сотрудничество, военно-технические связи с нашими крупнейшими стратегическими партнерами, такими как Индия, например, и другие члены БРИКС», — заявил министр.

Лавров также заявил, что Россия не видит «радужного будущего» в отношениях с США. Американцы стремятся забрать под себя все маршруты обеспечения ведущих стран энергоносителями, поскольку цель Штатов — доминировать в мировой экономике.

Отдельно глава МИД РФ обратил внимание, что принятые экс-президентом США Джо Байденом законы «для наказания России» администрация Трампа не оспаривает. Более того, действующие власти Вашингтона вводят новые санкции. Историю с «теневым флотом», по мнению Лаврова, Запад придумал с целью борьбы за экономическое господство.