Глобальная война против РФ и «радужное будущее»: главные заявления Лаврова сегодня

Никита Бородкин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью TV BRICS, рассказав о глобальной войне Запада против РФ и попытках США вернуть экономическое доминирование. Рассказываем главные заявления главы МИД.

© РИА Новости

Обеспечение безопасности РФ

Министр иностранных дел заявил, что РФ должна надежно обеспечить безопасность на фоне угроз европейских политиков начать войну.

«Безопасность обеспечивается и необходимостью не допустить сохранения на наших границах нацистского государства, которое Запад сотворил из Украины и с помощью которого он в очередной раз развязал против нас войну», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что нацистские основы на Украине должны быть ликвидированы. Кроме того, Россия обеспечит интересы своей безопасности, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов оружия, а также обеспечив защиту прав русскоязычных людей, которые столетиями жили и живут на территории Крыма, Донбасса и Новороссии.

Глава МИД добавил, что одна из основных задач ведомства и внешней политики РФ — создавать максимально благоприятные внешние условия для внутреннего развития страны. Все это происходит в условиях лихорадочных попыток Запада наказывать всех партнеров страны.

Борьба за экономическое доминирование

Лавров отметил, что Запад не хочет отдавать свои некогда доминирующие позиции. Причем с приходом администрации президента США Дональда Трампа «борьба за подавление конкурентов» стала еще более активной.

«Совершенно недобросовестные методы используются и против нас. Запрещают работу российских нефтяных компаний, таких как "Лукойл", "Роснефть", пытаются поставить под контроль нашу торговлю, наше инвестиционное сотрудничество, военно-технические связи с нашими крупнейшими стратегическими партнерами, такими как Индия, например, и другие члены БРИКС», — заявил министр.

Лавров также заявил, что Россия не видит «радужного будущего» в отношениях с США. Американцы стремятся забрать под себя все маршруты обеспечения ведущих стран энергоносителями, поскольку цель Штатов — доминировать в мировой экономике.

Отдельно глава МИД РФ обратил внимание, что принятые экс-президентом США Джо Байденом законы «для наказания России» администрация Трампа не оспаривает. Более того, действующие власти Вашингтона вводят новые санкции. Историю с «теневым флотом», по мнению Лаврова, Запад придумал с целью борьбы за экономическое господство.