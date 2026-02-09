Страны Запада хотят устроить новую «цветную революцию» в Белоруссии и ищут для реализации этих целей активных либеральных политиков. Об этом заявили в Службе внешней разведки России (СВР), передает РИА Новости.

«Окопавшиеся в Литве и Польше беглые деятели во главе с [Светланой] Тихановской за последние годы расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы в родной стране. Западники планируют провести тщательную "инвентаризацию" белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности», — отмечается в заявлении.

Дополнительно уточняется, что западные державы хотят спровоцировать политический кризис к грядущим президентским выборам 2030 года.

18 декабря прошлого года президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не гарантирует участие в выборах президента республики в 2030 году. Глава государства также отметил, что со здоровьем у него все нормально, параллельно выразив надежду, что так будет продолжаться и дальше.