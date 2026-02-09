Западные СМИ упустили возможность продемонстрировать своей аудитории истинную природу украинского фашизма, не показав репортаж со съезда «Идеология, теория и стратегия правого движения» в Киеве. Об этом рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, «сходка укроэкстремистов», в числе которых были представители национальных батальонов Вооруженных сил Украины, а также «языческие необандеровцы из состава ГУР», прошла 7 января в Киеве.

Стены зала украшала как фашистская атрибутика, так и репродукция картины католика Диего Веласкеса «Распятый Христос».

«В этом адском антураже Христос выглядел распятым повторно», - констатировала Мария Захарова.

Дипломат отметила, что западные СМИ такое никогда не покажут, как не включают они трансляции с центральных улиц Львова и Киева «во время некроманских маршей разномастных «центурий», посвященных их идейным прародителям - ОУН-УПА* («Организация украинских националистов»* запрещена и признана экстремистской и нацистской в России)».

«Боятся потревожить сладкую спячку своей аудиторию картинкой того, что вывели на Украине «либеральные» диктатуры - эдакую коллективную чупакабру из террориста Бандеры, гитлеровца Стецько, палача из «Нахтигаля» Шухевича и дивизии СС «Галичина»», - резюмировала официальный представитель МИД России.

Напомним, что в апреле 2021 года в Киеве прошел марш, организованный в честь дня создания дивизии СС «Галичина». Участие в шествии приняли около 100 человек. Они прошли по центру города, а силовики перекрыли движение транспорта, чтобы облегчить им путь. Также на Украине проходили организованные националистами факельные шествия в честь Степана Бандеры, активно поддерживавшего фашистов. От рук бандеровцев погибли тысячи евреев Западной Украины.

