Лавров заявил, что «теневой флот» придумал Запад

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS заявил, что "теневой флот" придумал Запад, чтобы бороться за уходящее доминирование.

По его словам, подобные геополитические столкновения являются попытками помешать объективному ходу истории и сказываются на двусторонних отношениях.

"Тут и санкции, и придуманный Западом "теневой флот", и попытки в грубейшее нарушение Конвенции ООН по морскому праву задерживать суда с помощью военной силы в открытом море, и многое другое. Тарифы за то, что кто-то у кого-то покупает нефть или газ. Это сейчас повсеместно распространено", - поделился российский министр.

29 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что очередной пакет санкций ЕС должен содержать особенно жесткие меры против "теневого флота" России. А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль говорил, что пакет санкций призван ограничить доходы РФ от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать "теневой флот" и схемы обхода рестрикций.