Лавров заявил, что Россия приняла предложение США по Украине

Россия приняла предложение США по Украине, проблема должна быть решена. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили - мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — сказал Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

По его словам, для Москвы была важна позиция Вашингтона и «неважно, что сказали бы в Киеве или пещерные русофобы в ЕС».

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об «импульсе» в российско-украинских переговорах. По его словам, не решены лишь несколько сложных вопросов. В частности, речь о территориях. Сибига отметил, что Киев никогда не признает Донбасс и Крым российскими, так как это «дело принципа». Самые «деликатные» вопросы должны решать главы государств, а урегулировать конфликт «может только Трамп», добавил министр.