Лавров рассказал о важнейших задачах России
Обеспечение безопасности границ и защита исторических прав русских в Новороссии, Донбассе и Крыму — важнейшие задачи России. Об этом в интервью для международной сети TV BRICS заявил глава МИД России Сергей Лавров, расшифровка беседы находится в распоряжении «Ленты.ру».
Как рассказал дипломат, первая историческая задача России заключается в обеспечении безопасности страны. По его словам, Москва не позволит допустить на территории Украины угрожающее наступательное вооружение.
Ранее Лавров предупредил Брюссель, что Россия даст полноценный военный ответ в случае гипотетической агрессии со стороны Европы. По его словам, ответные действия Москвы выйдут за пределы режима специальной военной операции.