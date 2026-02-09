Лавров заявил о попытках Европы навредить отношениям Росси и Центральной Азии

Европейские страны предпринимают действия для препятствия сотрудничеству России с государствами Центральной Азии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Итоги недели», фрагмент которого был показан на телеканале НТВ, заявил о продолжающихся попытках европейских стран навредить контактам между Россией и центральноазиатскими государствами, передает ТАСС.

По словам Лаврова, Европа продолжает диктовать свои подходы на Евразийском континенте и стремится мешать естественным процессам взаимодействия между Россией и ее соседями в Центральной Азии и Закавказье.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в случае военной агрессии со стороны Европы Россия применит все доступные средства для полноценного ответа.

Лавров также отметил, что европейские страны настойчиво продвигаются в Черноморский регион.