В РФ раскрыли, как покушение на Алексеева отразится на мирных переговорах

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева осложнит мирные переговоры с Украиной.

Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для News.ru.

«Заявление Зеленского о том, что они полностью не причастны к этому террористическому акту, мешает соглашению. Если сейчас это все подтверждается, это говорит о нелегитимности Зеленского. Это говорит о сложности ведения переговоров с Украиной и лживости многих их заявлений», — сказал Чепа.

По его словам, Россия будет «продолжать действия по мирному соглашению» и отстаивать свою позицию. Депутат заметил, что США усиливают давление на президента Украины, а также меняется риторика лидеров ряда стран Евросоюза по вопросу мирного соглашения. Идет «муссирование вопроса» о легитимности Зеленского, подчеркнул парламентарий.

Что известно об исполнителе покушения на генерала ВС РФ Алексеева

Утром 6 февраля на замначальника ГРУ Владимира Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме.