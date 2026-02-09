Путин неожиданно отреагировал на угрозы США: Россия и Китай готовят нечто крупное

За последние несколько лет Россия и Китай сильно сблизились друг с другом, страны развивают сотрудничество во многих сферах, а также поддерживают друг друга на международной арене. Как отметили журналисты из Поднебесной, в начале 2026 года между РФ и КНР начались неожиданно бурные переговоры.

«В последние дни взаимодействие между Россией и КНР приняло неожиданный характер», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

В статье говорится, что февраль этого года отмечен необычайно интенсивным уровнем дипломатических контактов между Китаем и Россией. Всего за несколько дней было зафиксировано несколько встреч на высшем уровне. Первым событием стал визит секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в КНР, где он провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И, после чего оперативно вернулся в Москву.

На следующий день заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков посетил Пекин для встречи с китайскими партнерами. Вскоре после этого состоялась видеоконференция между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Китайские журналисты выражают недоумение, задаваясь вопросом: «Готовятся ли Китай и Россия к каким-то значительным совместным действиям?». В Китае отмечают, что столь активное взаимодействие Москвы и Пекина вызвало удивление и, очевидно, является ответом на текущие международные события.

Существует мнение, что подобные шаги предприняты для координации действий в ответ на заявления президента США Дональда Трампа. Он, в частности, настаивает на отказе Китая от российской нефти и предлагает заключить трехстороннее соглашение по контролю над вооружениями в дополнение к уже не действующему договору СНВ-3, пишет АБН24. «Оперативные действия Владимира Путина являются реакцией на происходящие в мире процессы.

Сохраняя единый темп, Китай и Россия смогут отстаивать интересы друг друга в условиях постоянно меняющейся глобальной обстановки», – резюмируют китайские журналисты. Напомним, Ушаков раскрыл детали переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.