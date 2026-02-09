В Госдуме усомнились в необходимости встречи Путина и Зеленского

Требования Владимира Зеленского о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным не имеют практического смысла и направлены на внутреннюю аудиторию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы.

По словам парламентария, инициатива Киева не ориентирована на достижение конкретного результата и используется как инструмент политического воздействия на украинское общество. В Госдуме считают, что подобные заявления служат попыткой сформировать искаженную картину происходящего и не предполагают реального диалога.

Чепа отметил, что Москва уже продемонстрировала готовность к контактам и переговорам, в том числе по линии взаимодействия с Соединенными Штатами. При этом российская сторона, по его словам, последовательно выступает за предметный и подготовленный диалог.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании личной встречи с Владимиром Путиным с начала специальной военной операции. В сентябре президент России публично сообщил о готовности принять Зеленского в Москве для консультаций. 28 января эту позицию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, подчеркнув, что российская сторона готова обеспечить безопасность и необходимые условия для работы.

Ушаков также указывал, что Москва никогда не отказывалась от контактов между лидерами, однако такие встречи должны быть заранее подготовлены и иметь конкретную цель. После заявлений о гарантиях безопасности Зеленский изменил позицию, отказавшись от поездки в Москву и предложив провести встречу в Киеве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что инициатива личной встречи исходила именно от Зеленского, а не от российской стороны.