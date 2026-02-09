$77.0591.05

В Госдуме усомнились в необходимости встречи Путина и Зеленского

Московский Комсомолец

Требования Владимира Зеленского о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным не имеют практического смысла и направлены на внутреннюю аудиторию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы.

© РИА Новости

По словам парламентария, инициатива Киева не ориентирована на достижение конкретного результата и используется как инструмент политического воздействия на украинское общество. В Госдуме считают, что подобные заявления служат попыткой сформировать искаженную картину происходящего и не предполагают реального диалога.

Чепа отметил, что Москва уже продемонстрировала готовность к контактам и переговорам, в том числе по линии взаимодействия с Соединенными Штатами. При этом российская сторона, по его словам, последовательно выступает за предметный и подготовленный диалог.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании личной встречи с Владимиром Путиным с начала специальной военной операции. В сентябре президент России публично сообщил о готовности принять Зеленского в Москве для консультаций. 28 января эту позицию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, подчеркнув, что российская сторона готова обеспечить безопасность и необходимые условия для работы.

Ушаков также указывал, что Москва никогда не отказывалась от контактов между лидерами, однако такие встречи должны быть заранее подготовлены и иметь конкретную цель. После заявлений о гарантиях безопасности Зеленский изменил позицию, отказавшись от поездки в Москву и предложив провести встречу в Киеве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что инициатива личной встречи исходила именно от Зеленского, а не от российской стороны.