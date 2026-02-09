Посол России заявил о неготовности Сеула снять санкции

Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев констатировал отсутствие предпосылок для скорой отмены санкций со стороны Сеула.

В интервью РИА Новости дипломат отметил, что южнокорейские партнёры пока не готовы к пересмотру своей политики.

«Признаков скорой отмены санкций мы пока не наблюдаем», — заявил глава дипмиссии.

Он напомнил, что после начала специальной военной операции Южная Корея присоединилась к западному давлению, из-за чего Москва внесла её в список недружественных государств.

«Как я понимаю, условия для этого (отмены южнокорейских санкций против России. — RT) ещё не созрели, и наши южнокорейские коллеги к таким шагам пока не готовы», — пояснил Зиновьев.

