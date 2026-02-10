Все покидают тонущий корабль премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Все покидают тонущий корабль Стармера», — написал Дмитриев , комментируя сообщение в СМИ о возможной отставке секретаря кабинета министров Великобритании Криса Уормолда.

До этого газета Guardian сообщала, что Уормолд может уйти в отставку в ближайшие дни на фоне скандала вокруг связей экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Дмитриев обратился с призывом к Страмеру

9 февраля глава службы по связям с общественностью премьер-министра Великобритании Стармера Тим Аллан ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Мандельсона и Эпштейна. Он пожелал премьеру Британии и его команде успехов.

До этого подал в отставку глава аппарата британского премьера Морган Максуини. Его решение также было продиктовано обстоятельствами, связанными со скандалом с назначением друга Эпштейна послом в США.

Ранее Стармер извинился перед жертвами Эпштейна.