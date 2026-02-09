Администрация президента США Дональда Трампа не спешит отменять введенные предшественником Джо Байденом антироссийские шаги и другие меры экономического воздействия против России, несмотря на заявления о перспективах сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью TV BRICS.

Министр подчеркнул, что несмотря на все высказывания о том, что необходимо остановить развязанный Джо Байденом конфликт на Украине, после чего откроются перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона, администрация Трампа "не оспаривает" введенные меры для "наказания" России после начала СВО.

Лавров также напомнил, что США ввели санкции против российских нефтяных компаний после встречи двух лидеров в Анкоридже. Глава МИД отметил, что Вашингтон, вопреки международному праву, устраивает "войну" против танкеров в открытом море, а также давит на союзников России в вопросе энергоресурсов.

"Оставаясь открытыми, так же как Индия, Китай, Индонезия, Бразилия, к сотрудничеству со всеми странами, включая такую крупную державу, как Соединенные Штаты, мы находимся в ситуации, когда на этом пути сами американцы создают искусственные препоны. Мы вынуждены искать дополнительные защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов со странами БРИКС", - подчеркнул Лавров.

5 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты могут взаимодействовать с Российской Федерацией в отдельных сферах, где их интересы пересекаются, несмотря на конфликт на Украине.

По его словам, эта позиция соответствует подходу президента США Дональда Трампа к внешней политике, который базируется на прагматизме и национальных интересах. Американский лидер не делит мир на "друзей" и "врагов", а работает с конкретными союзами и интересами, заверил политик.