Глава РФПИ предположил, что Кир Стармер может покинуть пост на фоне ухода главы аппарата премьера Моргана Максуини.

«Давайте подготовимся к празднованию предстоящей отставки «поджигателя войны» Стармера, а также чествованию роли, которую сыграло сообщество X в выявлении его недостатков и склонности к провалу», — говорится в публикации Дмитриева.

Морган Максуини ранее ушёл в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном.