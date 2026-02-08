Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным

В ходе телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили подготовку заседания Высшего государственного совета Союзного государства, уделив внимание вопросам интеграции.

Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 8 февраля обсудили по телефону подготовку заседания Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает БЕЛТА. Президенты согласовали ориентировочные сроки встречи, повестку дня и детали организации мероприятия.

На заседании планируется рассмотреть ключевые направления интеграции между Беларусью и Россией. Особое внимание будет уделено вопросам углубления сотрудничества в различных сферах.

Кроме того, Лукашенко и Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, уделив отдельное внимание реализации совместных проектов. Лидеры также обсудили международную повестку и развитие ситуации в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о проведении в конце февраля заседания Высшего государственного совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.