В России прокомментировали соглашение Вашингтона и Киева о проведении выборов на Украине

На Украине много противников проведения президентских выборов, включая украинского лидера Владимира Зеленского, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал информацию и соглашении Вашингтона и Киева провести выборы на Украине в мае.

«Я считаю, что такое согласование возможно. А возможно ли само проведение выборов — я не очень в этом уверен по следующим причинам: сегодня есть очень много противников этих выборов в столь короткое время, в первую очередь это Зеленский», — отметил Чепа.

Также, по словам депутата, в Верховной Раде не раз заявляли, что для проведения выборов необходимо изменить некоторые пункты законодательства, в том числе Конституцию.

«Технически подготовить проведение выборов через три-четыре месяца — это не так просто, понимая менталитет Украины», — заключил он.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что официальные лица Украины и США обсудили график, включающий подготовку проекта соглашения с Россией к марту и проведение референдума по нему на Украине наряду с выборами в мае.