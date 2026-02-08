Захарова прокомментировала травлю певицы за «русские мотивы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на травлю литовской певицы Йесики Шивокайте на ее родине из-за якобы «русских мотивов» в ее музыке. Соответствующий пост в воскресенье, 8 февраля, появился в ее Telegram-канале.

© Вечерняя Москва

Дипломат напомнила о словах советско-литовского певца Эгидиуса Сипавичуса, который заявил, что для него Шивокайте слишком «славянская». Затем экс-директор Института литовского языка Йоланта Забарскайте в эфире местного радио утверждала, что Шивокайте якобы олицетворяет «славянскую традицию».

При этом Захарова также напомнила, что сам институт, которым заведовала Забарскайте, был основан в Советской Литве, где и литовский, и русский языки считались государственными.

Представитель МИД считает, что причиной атак на Шивокайте является тот факт, что восходящая звезда литовской эстрады зарабатывает до миллиона евро в год на своем личном бренде. В то время как устаревшие литовские исполнители, такие как лауреаты конкурса «Вильнюсские башни», не могут смириться с тем, что кто-то разделяет с ними сцену и, более того, якобы использует «славянские музыкальные мотивы».

— Где-то мы уже этот кошмар видели... примерно 85-90 лет назад... Нацисты уродливые, — резюмировала дипломат в своем Telegram-канале.

Еще один скандал произошел осенью. Захарова назвала решение властей Латвии о депортации 841 гражданина России бесчеловечным варварством и нацизмом.