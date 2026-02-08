Глава МИД Украины заявил об «импульсе» в мирных переговорах

В переговорах о мирном урегулировании конфликта на Украине в настоящий момент есть «импульс». Это заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в интервью Reuters.

© CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /

«По моей оценке, у нас есть импульс, это правда. Нам необходимо укрепить или мобилизовать эти мирные усилия, и мы готовы ускорить этот процесс», — сказал министр.

Сибига не принимает прямого участия в мирных переговорах в составе украинской делегации. Ее возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший глава Минобороны страны Рустем Умеров.

Нерешенными на данный момент остались лишь «несколько» вопросов, «наиболее деликатные и сложные» из них должны быть рассмотрены на уровне лидеров, считает Сибига. По его мнению, остановить конфликт может только президент США Дональд Трамп.