Швейцарский юрист Питер Хензелер заявил, что его поражает некомпетентность западного истеблишмента. Он сравнил нескольких немецких политиков с официальным представителем МИД России Марией Захаровой, на что она отреагировала в телеграм-канале.

Хензелер упомянул Захарову во время диалога с немецким политологом Патриком Баабом.

«Если сравнить пресс-секретаря МИД России Марию Захарову с немецким политическим руководством… Отличие разительное. Это связано с детальными знаниями, с красноречием. Российские дипломаты говорят на нескольких языках, а госпожа Бербок... Она даже не владеет как следует родным языком», — сказал Хензелер.

По его словам, именно из-за некомпетентности политики Германии постоянно принимают ошибочные решения. Так, министр обороны Писториус «не имеет понятия об обороне, а министры иностранных дел не имеют понятия о дипломатии».

В итоге евродипломатия держится на принципе «быть податливым и делать то, что тебе говорят».

На слова Хензелера отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.