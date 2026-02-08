Посол раскрыл последствия захвата танкеров в открытом море

Захваты танкеров в нарушение норм международного права в открытом море приведут к крайне негативным последствиям для свободы судоходства, рассказал журналистам посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Об этом пишет РИА Новости.

© U.S. European Command/X

По данным агентства, 3 января военные США задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер «Маринера» (международное название — Bella 1), 26 января ВМС Франции захватили судно Grinch в Средиземном море. При проведении акций помощь оказали союзники, в том числе, британская сторона.

Министр обороны Британии Джон Хили заметил, что Лондон рассматривает варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.

«Случаи захвата танкеров в нарушение норм международного права в открытом море вызывает серьезную озабоченность. Последствия для нарушения свободы судоходства будут крайне негативными. Лондон идет по скользкому пути», — разъяснил Келин.

Британцы кичатся тем, пояснил дипломат, что уже дважды выступили на подхвате в подобных операциях — у американцев и французов. Он добавил, что у властей королевства «очевиден аппетит к продолжению схожих акций» под предлогом борьбы с обходом незаконных односторонних санкций.

Посол констатировал, что подобными «очень опасными играми» Лондон и Париж пытаются обострить ситуацию и помешать мирным процессам.