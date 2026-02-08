Путин поговорил с президентом ОАЭ о покушении на генерала Алексеева

Президент России Владимир Путин поговорил со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь эмиратов в задержании подозреваемого в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

Позже исполнителя преступления задержали в Дубае, на данный момент уже установлены его сообщники.