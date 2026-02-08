Слова Владимира Зеленского о «потере независимости» Украины в случае поражения на поле боя являются сказками, предназначенными для легковерных. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

Рогов прокомментировал интервью Зеленского, данное во Франции. В эфире канала France 2 тот пожаловался, что Украина «потеряет независимость», если потерпит поражение в военном конфликте.

«Зеленский продолжает рассказывать сказки украинскому народу», — заявил Рогов.

По его словам, Зеленский отдал Украину под внешнее управление и «добил остатки ее независимости». Сейчас он напоминает человека, который «потерял голову и всем жалуется, что у него будет неудачная прическа».

Ранее СМИ сообщили, что интервью Зеленского французскому каналу «шокировало миллиСны людей по всей планете».