Раскрыты подробности правительственного совещания с Путиным

Президент России Владимиром Путин и члены правительства обсудили рынок труда РФ и финансирование проектов на совещании, посвященном экономике. Об этом в интервью каналу «Россия 1» рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал, что на совещании с президентом обсуждались шаги по стимулированию экономического роста, а также национальные программы и, «особенно, проекты технологического лидерства».

«Мы сегодня обсуждали очень подробно все подходы, которые связаны в том числе с макроэкономикой, с финансированием проектов, что делать с экономикой, с рынком труда и так далее», — сказал Мишустин.

По его словам, российская экономика находится в устойчивом состоянии, все социальные обязательства будут выполняться.