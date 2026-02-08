Раскрыты подробности правительственного совещания с Путиным
Президент России Владимиром Путин и члены правительства обсудили рынок труда РФ и финансирование проектов на совещании, посвященном экономике. Об этом в интервью каналу «Россия 1» рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин рассказал, что на совещании с президентом обсуждались шаги по стимулированию экономического роста, а также национальные программы и, «особенно, проекты технологического лидерства».
«Мы сегодня обсуждали очень подробно все подходы, которые связаны в том числе с макроэкономикой, с финансированием проектов, что делать с экономикой, с рынком труда и так далее», — сказал Мишустин.
По его словам, российская экономика находится в устойчивом состоянии, все социальные обязательства будут выполняться.