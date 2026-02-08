Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон и впредь будет считать приоритетом поддержку киевского режима для сдерживания России.

«Удержание киевского режима «на плаву», его сохранение в неизменности будет и далее оставаться приоритетной задачей в плане сдерживания нашей страны... Из этого нам нужно исходить», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что приверженность Лондона поддержке Украины подтвердил в январе британский вице-премьер Дэвид Лэмми во время визита в Киев.

При этом Келин ранее заявил, что каналы дипломатической связи Москвы и Лондона открыты.