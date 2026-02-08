Российский посол оценил возможность возобновления диалога с ЕС

Возобновление диалога с Кремлем сейчас активно обсуждают в Европе. Но такой диалог имеет смысл только в том случае, если Брюссель прекратит конфронтационную политику в отношении России. Об этом заявил посол РФ в Бельгии Денис Гончар, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что призывы к восстановлению диалога с Россией в последнее время звучат даже от одиозных европейских «ястребов». При этом по отношению к России в ЕС сохраняется непонятная двойственность.

С одной стороны, Брюссель упорно продолжает «провальную агрессивную политику в отношении нашей страны». В ЕС не отказываются от поставок оружия Киеву и идеи нанести России стратегическое поражение, отметил посол.

С другой стороны, в Европе опасаются «остаться на обочине истории» и не быть причастными к урегулированию украинского конфликта. Поэтому там и заговорили о необходимости «вести с Москвой диалог».

«Возникает вопрос: а с каких позиций? Если с тех же, о которых я только что сказал, то, извините, разговаривать не о чем», — сказал Гончар.

Ранее источники издания Politico объяснили, почему государства ЕС все чаще выступают за возобновление диалога с Россией.