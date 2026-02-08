СМИ в Швеции готовы развивать любой сюжет так, чтобы он оказался направлен против России. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил посол Москвы в Стокгольме Сергей Беляев.

По его словам, не стоит надеяться, что мифы о «российской угрозе» будут вытеснены из шведских СМИ публикациями о Гренландии.

«О чем бы ни писали шведские СМИ, практически любой сюжет они готовы развернуть против нашей страны», — отметил дипломат.

21 января вице-премьер Швеции Эбба Буш рекомендовала президенту США Дональду Трампу успокоиться по поводу Гренландии. Она добавила, что европейские страны не позволят Вашингтону себя шантажировать.

7 февраля посол Москвы в Стокгольме рассказал, что датско-американский конфликт вокруг Гренландии стал одной из самых обсуждаемых тем в шведских новостях. В королевстве начались дискуссии о необходимости усилить «европейский компонент» НАТО и развить собственную оборонную промышленность. Беляев назвал эту ситуацию закономерной, так как народы Дании и Швеции связаны общими североевропейскими корнями и традиционной взаимной поддержкой.