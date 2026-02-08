Захарова заявила об отказе Вены приглашать Россию на памятные мероприятия
Австрия не приглашает официальных представителей России на памятные мероприятия, посвященные Второй мировой войне. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Захарова рассказала, что в 1947 году СССР передал бывший концлагерь «Маутхаузен» Австрии с пожеланием создать там мемориал. Так удалось сохранить память о жертвах нацистов, комплекс стал просветительско-образовательным центром, прежде всего, для молодежи.
При этом Вена отказывается приглашать россиян на торжественные мероприятия в память о Второй мировой войне.
«С 2022 года австрийские власти подчеркнуто и публично воздерживаются от приглашения официальных российских представителей, в том числе наших дипломатов в Австрии, на памятные мероприятия», — сказала Захарова.
На территории комплекса установлен монумент советским жертвам концлагеря, там же расположен памятник Герою Советского Союза, генералу Дмитрию Карбышеву.