Названа серьезная политическая ошибка Ельцина

Первый президент России Борис Ельцин напрасно не стал создавать свою собственную политическую партию в 1990-е годы. Об ошибке бывшего главы государства рассказал первый министр экономики России Андрей Нечаев на презентации книги «Все пошло не по Госплану» Якова Уринсона, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«При огромной благодарности Борису Николаевичу за поддержку реформ, за то, что он положил свой авторитет на их алтарь, у него есть одна, с моей точки зрения, серьезная политическая ошибка — он отказался от создания провластной партии», — заявил Нечаев.

Экономист отметил, что понимает мотивы Ельцина, который ощущал себя отцом народа на пике популярности и не хотел ассоциироваться с какой-либо политической силой. «Если бы Ельцин в 1992-1993 годах создал сильную прореформенную партию, не было бы постоянного и деструктивного конфликта между законодательной и исполнительной властью, который в итоге привел к кризису 1998 года», — заключил Нечаев.

Первые выборы в Государственную думу в истории новой России состоялись в декабре 1993 года. Их выиграла партия ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, набравшая почти 23 процента. Второе место досталось блоку Егора Гайдара «Выбор России» (15,5 процента). КПРФ с Геннадием Зюгановым стала лишь третьей (12,4 процента), но сумела победить через два года на выборах в Думу второго созыва.

В 1990-е годы нижняя палата российского парламента считалась «красной» и постоянно оппонировала президенту Ельцину. Три раза депутаты пытались объявить ему импичмент.