Посол Келин раскрыл подробности об отношениях Москвы и Лондона

Каналы дипломатической связи между Москвой и Лондоном на случай экстренных ситуаций продолжают работать. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, дипломатические отношения между Россией и Великобританией сохраняются, и в Лондоне понимают, что полная блокировка работы посольства может привести к необратимым последствиям — вплоть до разрыва дипотношений.

«Каналы связи остаются открытыми. И для экстренных ситуаций, и на случай, если политики в Лондоне одумаются», — цитирует Келина агентство.

Он отметил, что в Лондоне проходят встречи с представителями Форин-офиса, а руководство британского посольства в Москве посещает МИД России. При этом посол подчеркнул, что назвать такой диалог продуктивным нельзя — британская сторона строго следует «официальной позиции».