И.о. президента Венесуэлы Делси Родригес публично поддержала закон о всеобщей амнистии, который находится на рассмотрении парламента страны. Об этом она заявила в эфире государственного телеканала.

Родригес приветствовала единогласное одобрение законопроекта в первом чтении Национальной ассамблеей. Она подчеркнула, что этот закон должен служить миру и примирению в Венесуэле, а правосудие является основой для демократического сосуществования.

Уполномоченный президента отметила стойкость венесуэльского народа, преодолевшего тяжёлые трудности.

Закон будет охватывать период с 1999 года — с момента прихода к власти Уго Чавеса, и до 2026-го — захвата агентами США президента Николаса Мадуро.