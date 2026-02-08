Москва убеждает Израиль, что уничтожение мемориалов советским солдатам может стать фактором роста антисемитизма в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

«Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост — это один из факторов роста антисемитизма в Европе», — предрекла она.

Ранее Захарова рассказала, что чаще всего могилы красноармейцев оскверняют на Украине и в Болгарии.