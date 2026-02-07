США давно пора сделать выводы относительно недоговороспособности украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram.

Как отметил российский политик, Зеленский до последнего пытается сохранить свою власть даже ценой сотен тысяч жертв и потери суверенитета.

«Вашингтону давно пора сделать выводы относительно преступной недоговороспособности укрофюрера», — призвал он.

По мнению Слуцкого, с точки зрения целей достижения устойчивого мира на Украине заявления Зеленского неприемлемы и абсурдны.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Зеленский остался практически без союзников из-за отсутствия влияния Европы на ход переговоров об урегулировании конфликта.