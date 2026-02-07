Названо неприемлемое для России условие Запада по Украине

Пока Евросоюз и НАТО не изменят свою позицию в отношении присутствия войск на территории Украины, им не следует рассчитывать на участие в переговорном процессе. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар в интервью РИА Новости.

"В настоящее время, продвигаемая натовцами "украинская формула", активно поддерживаемая Марком Рютте, в том числе и во время его недавнего визита в Киев, предусматривает сохранение западного контроля над Украиной, что для России неприемлемо", - подчеркнул дипломат.

Гончар также выразил недоумение в связи с полным игнорированием принципиально важных для российской стороны вопросов, касающихся первопричин сложившейся ситуации.

"В их числе – втягивание Украины в НАТО, ущемление прав русскоязычных граждан и т.д.", - отметил посол.

3 февраля, выступая в Верховной Раде, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении развернуть на Украине, сразу после заключения мирного соглашения, вооруженные силы, авиацию и морскую поддержку от стран-членов НАТО, изъявивших желание участвовать в этом.