Страны — участницы Европейского союза не поддерживают резолюцию Москвы о героизации нацизма в ООН. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила в беседе с РИА Новости, что ситуация, которая сложилась после февраля 2022 года, показала истинное отношение европейских стран к этой резолюции.

Захарова добавила, что если раньше большинство стран Запада воздерживались при принятии этой инициативы, то после 2022 года европейцы «консолидировано голосуют против российского документа».

Ранее сообщалось, что США впервые с 2022 года проголосовали против антироссийской поправки к резолюции по борьбе с героизацией нацизма в ООН.