Пушков назвал пропаганду ЛГБТ* инструментом контроля для либеральных элит

Правящие либеральные элиты используют пропаганду всевозможных девиаций, в том числе ЛГБТ*, в качестве инструмента контроля над обществом. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил в беседе с ТАСС 7 февраля.

«Так называемое сексуальное воспитание в дошкольном возрасте, продвижение тематики ЛГБТ*, операции по смене пола у детей, широкая пропаганда всех видов девиации на уровне телевидения, Голливуда — все это очередной инструмент контроля над обществом со стороны правящих либеральных элит», — сказал он.

По словам сенатора, если можно поменять основополагающие принципы, на которых базируется вся человеческая цивилизация и биология человека, то, следовательно, можно поменять абсолютно все.

«Если мужчина может стать женщиной и наоборот, то уже нет ничего устойчивого — никаких норм и устоев», — указал Пушков, отметив, что это идеальное состояние общества для манипулятивного управления.

Парламентарий добавил, что из-за этого консервативная часть американского общества «почувствовала, что теряет контроль над собственной страной», в связи с чем поддержала на президентских выборах республиканца Дональда Трампа.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у стран, в которых навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, нет будущего. Он также напомнил, что с 2022 года в России запрещена любая пропаганда ЛГБТ*, педофилии и смены пола, а еще раньше в Конституции РФ закрепили, что брак — это союз мужчины и женщины.

* движение признано экстремистским и запрещено в РФ