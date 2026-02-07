Дмитриев сравнил семью Ротшильдов с героями «Игры престолов» из-за Эпштейна

Спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев сопоставил семью Ротшильдов с героями сериала «Игра престолов». Это произошло на фоне расследования, связанного со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

В опубликованном посте в соцсети X Дмитриев разместил кадр из сериала с тремя представителями дома Ланнистеров — Тирионом, Джейме и Серсеей. На изображении содержалась подпись: «Падение Ротшильдов».

В другом сообщении Дмитриев разместил скриншот электронного письма, направленного Эпштейну, ранее осужденному за торговлю людьми в сексуальных целях. В письме некий отправитель, представляющийся семью Ротшильдов, выражает интерес к тому, чтобы банк с активами около 160 миллиардов долларов «мог бы сделать что-то в сфере технологий».

Ране е крупнейшие российские маркетплейсы начали в массовом порядке удалять из ассортимента товары, так или иначе ассоциируемые с именем Джеффри Эпштейна, осужденного за преступления против несовершеннолетних. Под запрет, в частности, попала реплика свитшота с инициалами J.E.E. (Jeffri Edward Epstein), который носил сам финансист и который в последние недели приобрел широкую популярность среди интернет‑пользователей.