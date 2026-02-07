Пушков заявил об отсутствии русофобии у Трампа
Президент Соединенных Штатоы Дональд Трамп не страдает «внутренней русофобией». Политик говорит о России как о государстве, с которым намерен поддерживать серьезные отношения, пришел к к выводу глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, пишет ТАСС.
Трамп говорит о России уважительно, добавил сенатор. По его словам, у Трампа «нет заведомо проукраинской повестки, заведомо антироссийской повестки и заведомо проевропейской повестки». У него есть своя повестка - Америка всегда должна быть в центре событий, добавил Пушков.