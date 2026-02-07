Steigan: итоги разговора Путина и Си Цзиньпина стали плохой новостью для Запада
Договорённость президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в ходе недавнего разговора по видеосвязи координировать свои действия на всех крупных международных мероприятиях и продолжать укреплять двусторонние связи стала плохой новостью для западных стран, пишет портал Steigan.
«Отныне две страны будут ещё лучше координировать свои действия на всех крупных международных мероприятиях и планировать взаимное использование сильных сторон друг друга. Это плохая новость для западных держав», — говорится в материале.
Путин и Си Цзиньпин в ходе разговора по видеосвязи 4 февраля обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.
Си Цзиньпин заявил о необходимости разработать грандиозный план развития отношений Китая и России.