Такаити: Токио хочет урегулировать территориальный спор с Россией

Несмотря на напряжённый характер двусторонних отношений с Российской Федерацией, позиция японской стороны, направленная на урегулирование территориального вопроса и подписание мирного договора с Москвой, сохраняется неизменной, заявила премьер-министр Японии на 45-м «Общенациональном съезде с требованием возвращения северных территорий», как в Японии именуют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи; мероприятие открылось в Токио в связи с отмечаемым 7 февраля в Японии «днём северных территорий».

Премьер отметила, что в настоящее время отношения с Россией находятся в сложном состоянии, однако позиция Токио, нацеленная на решение вопроса принадлежности четырёх северных островов и заключение мирного договора, остаётся неизменной.

Мероприятие проводится ежегодно с участием представителей правительства и парламентариев, с приветственным словом традиционно выступает глава японского кабинета министров.

Сработало блестяще: Путин устроил Токио жесткую взбучку в ответ на провокации

«День северных территорий» отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по условиям которого Японии были переданы Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых Токио добивается от России в послевоенный период.

Отношения между Россией и Японией на протяжении многих десятилетий осложняются отсутствием мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва выражала готовность рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, тогда как судьба Кунашира и Итурупа в документе не затрагивалась. Советский Союз исходил из того, что Совместная декларация завершает территориальный спор, в то время как Япония рассматривала документ лишь как этап урегулирования проблемы, не отказываясь от претензий на все четыре острова.

Последующие переговоры не привели к результату, и мирный договор по итогам Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что данные острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, а суверенитет Российской Федерации над ними не подлежит сомнению.

После того как Япония ввела несколько пакетов санкционных мер в отношении России в связи с ситуацией на Украине, Министерство иностранных дел РФ 21 марта 2022 года объявило, что Москва в качестве ответной меры на недружественные действия Токио отказывается от продолжения переговоров с Японией по вопросу мирного договора, прекращает безвизовый режим для японских граждан, направляющихся на южные Курильские острова, а также выходит из диалога с Японией по вопросу организации совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.